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«Уральский оптический завод» заплатит 5 млн рублей за отказ строить производство в «Титановой долине»

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. ООО «Уральский оптический завод» заплатит 5 млн руб. за невыполнение обязательств в качестве резидента особой экономической зоны «Титановая долина». Об этом сообщается в материалах арбитража.



Инвестиции предприятия в «Титановую долину» должны были составить 474,9 млн руб., из них 450 млн руб. должны были быть вложены в течение 3 лет после заключения соглашения.



Проверки Минэкономразвития показали, что предприятие не ведет в «Титановой долине» никакой деятельности в соответствии с контрактом. В связи с этим резиденту предложено расторгнуть соглашения и обязать его выплатить неустойку в размере 5% от суммы инвестиций, но не более 5 млн руб. и не менее 150 тыс. руб.

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