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В Екатеринбурге досрочно открыли движение транспорта на развязке у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Екатеринбурге на две недели раньше планируемого срока завершили работы и открыли движение транспорта по всем полосам по мосту у концерна «Калина». Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.



Движение по путепроводу «Комсомольский» у «Калины» было ограничено в ночь с 14 на 15 июля из-за проведения ремонтных работ, закончить которые планировалось 30 августа.



Кроме того, раньше срока ожидается открытие движения на путепроводе на улице Смазчиков — 18 августа. Ремонт этого участка дороги начался 2 июня, здесь меняли деформационные швы, выравнивающий, гидроизоляционный и защитный слои сооружения, а также асфальтобетонное покрытие проезжей части.

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