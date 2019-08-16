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Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро снизился на 23 коп.
16 август 2019 (16:12)
УрБК, Москва, 16.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 10,54 коп. до 65,99 руб., евро снизился на 23,23 коп. до 73,22 руб.
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