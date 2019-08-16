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УБРиР расширил возможности частных клиентов по увеличению личного дохода

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности частных клиентов по увеличению личного дохода. Теперь в продуктовой линейке финансово-кредитной организации появились два новых вклада, которые оформляются вместе с полисом по накопительному или инвестиционному страхованию жизни.



Как сообщает пресс-служба УБРиР, согласно условиям продукта «Вклад в будущее», минимальная сумма открытия — 50 тыс. руб. Вклад открывается на 180 дней, ставка 7,7% годовых действует в течение всего срока. Капитализация процентов производится каждые 30 дней и по желанию клиента может зачисляться либо на вклад, либо на карточный счет. Обязательным условием является наличие у полиса накопительного страхования жизни (НСЖ), который оформляется в один день со вкладом.



Вклад «Инвестиционный» открывается при наличии полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. руб., срок — 180 дней. Ставка на весь срок вклада — 7,2% годовых, при этом есть опция капитализации — проценты начисляются каждые 30 дней на счет вклада или карточный счет по выбору клиента.



«Сейчас многие частные клиенты находятся в поиске альтернативных инструментов по накоплению, поскольку доходность классических вкладов постепенно снижается. Проанализировав рынок, мы решили предложить нашим клиентам финансовое решение, которое позволит получить тройную выгоду: ставку по вкладу до 7,7% годовых, доход по программам страхования и получение по ним налогового вычета», — отметил директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.



Открыть новые вклады можно только в отделениях УБРиР. Подробные условия по вкладам можно узнать на сайте банка.

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