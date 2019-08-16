Новости дня
Производственную площадку ММК посетили более 9 тыс. промышленных туристов
16 август 2019 (10:24)
УрБК, Магнитогорск, 16.08.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается реализация проекта, в рамках которого желающие могут посетить производственную площадку предприятия. За время реализации проекта ММК посетили без малого 9 тыс. человек.
По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», промышленный туризм на комбинате стартовал в октябре прошлого года. Предприятие и до этого было открыто для гостей. Промплощадку одного из ведущих металлургических предприятий страны регулярно посещали коллеги и партнеры — потребители продукции, поставщики оборудования и сырья, представители других металлургических компаний. В рамках профориентационной работы организовывались экскурсии для школьников.
«Однако системной эта работа стала с организацией четырех специально разработанных экскурсионных маршрутов, увлекательную поездку по которым могут совершить все желающие. Данный проект реализован в рамках разработанной стратегии социально-экономического развития Магнитогорска на период до 2035 года. Магнитогорск включён в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы», — говорится в сообщении.
«Укрощение огня» — так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000. Побывать в данных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Экспозиции музея рассказывают об основных этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени. Помимо фотографий, документов, личных вещей и многих других интереснейших экспонатов, в музее представлены уникальные макеты и модели действующих производств.
«Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков — «В гости к металлургам» — также начинается с посещения музея ММК. В настоящее время еще два экскурсионных маршрута готовятся к запуску», — отмечают в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
За семь месяцев 2019 года в рамках проекта по развитию промышленного туризма проведено 329 экскурсий, участниками которых стали 4 тыс. 270 человек, в том числе 1 тыс. 457 детей. Всего же с начала реализации проекта состоялись уже 740 экскурсий, благодаря которым познакомиться с легендарной Магниткой поближе смогли 8 тыс. 920 гостей, из которых почти 2 тыс. 700 — дети. Особое внимание при организации экскурсии уделяется вопросам безопасности. Гостям выдается спецодежда и каски. Перед началом экскурсии гости предприятия проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован.
Радиогид-система донесёт необходимую информацию до каждого, несмотря на производственный шум. Во время посещения объектов ММК гостей сопровождает экскурсовод; в цехах их встретит технический специалист, который расскажет о технологии конкретного производства.
Для того, чтобы записаться на экскурсию, достаточно сделать заявку на сайте https://mmk-tour.ru, либо позвонить по телефону 25-11-40.
По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», промышленный туризм на комбинате стартовал в октябре прошлого года. Предприятие и до этого было открыто для гостей. Промплощадку одного из ведущих металлургических предприятий страны регулярно посещали коллеги и партнеры — потребители продукции, поставщики оборудования и сырья, представители других металлургических компаний. В рамках профориентационной работы организовывались экскурсии для школьников.
«Однако системной эта работа стала с организацией четырех специально разработанных экскурсионных маршрутов, увлекательную поездку по которым могут совершить все желающие. Данный проект реализован в рамках разработанной стратегии социально-экономического развития Магнитогорска на период до 2035 года. Магнитогорск включён в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы», — говорится в сообщении.
«Укрощение огня» — так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000. Побывать в данных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Экспозиции музея рассказывают об основных этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени. Помимо фотографий, документов, личных вещей и многих других интереснейших экспонатов, в музее представлены уникальные макеты и модели действующих производств.
«Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков — «В гости к металлургам» — также начинается с посещения музея ММК. В настоящее время еще два экскурсионных маршрута готовятся к запуску», — отмечают в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
За семь месяцев 2019 года в рамках проекта по развитию промышленного туризма проведено 329 экскурсий, участниками которых стали 4 тыс. 270 человек, в том числе 1 тыс. 457 детей. Всего же с начала реализации проекта состоялись уже 740 экскурсий, благодаря которым познакомиться с легендарной Магниткой поближе смогли 8 тыс. 920 гостей, из которых почти 2 тыс. 700 — дети. Особое внимание при организации экскурсии уделяется вопросам безопасности. Гостям выдается спецодежда и каски. Перед началом экскурсии гости предприятия проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован.
Радиогид-система донесёт необходимую информацию до каждого, несмотря на производственный шум. Во время посещения объектов ММК гостей сопровождает экскурсовод; в цехах их встретит технический специалист, который расскажет о технологии конкретного производства.
Для того, чтобы записаться на экскурсию, достаточно сделать заявку на сайте https://mmk-tour.ru, либо позвонить по телефону 25-11-40.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ММК стал победителем конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»
- ММК внедряет цифровую систему контроля за наличием вагонов
- На ММК стартовал проект в сфере промышленного туризма
- На ММК разрабатывают экскурсионные программы для туристов
- В рамках проекта «Профи-дебют: масштаб — город» ООО «Хладокомбинат № 3» проведет ознакомительные экскурсии для старшеклассников Екатеринбурга