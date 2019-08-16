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Производственную площадку ММК посетили более 9 тыс. промышленных туристов





По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», промышленный туризм на комбинате стартовал в октябре прошлого года. Предприятие и до этого было открыто для гостей. Промплощадку одного из ведущих металлургических предприятий страны регулярно посещали коллеги и партнеры — потребители продукции, поставщики оборудования и сырья, представители других металлургических компаний. В рамках профориентационной работы организовывались экскурсии для школьников.



«Однако системной эта работа стала с организацией четырех специально разработанных экскурсионных маршрутов, увлекательную поездку по которым могут совершить все желающие. Данный проект реализован в рамках разработанной стратегии социально-экономического развития Магнитогорска на период до 2035 года. Магнитогорск включён в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы», — говорится в сообщении.



«Укрощение огня» — так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000. Побывать в данных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Экспозиции музея рассказывают об основных этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени. Помимо фотографий, документов, личных вещей и многих других интереснейших экспонатов, в музее представлены уникальные макеты и модели действующих производств.



«Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков — «В гости к металлургам» — также начинается с посещения музея ММК. В настоящее время еще два экскурсионных маршрута готовятся к запуску», — отмечают в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».



За семь месяцев 2019 года в рамках проекта по развитию промышленного туризма проведено 329 экскурсий, участниками которых стали 4 тыс. 270 человек, в том числе 1 тыс. 457 детей. Всего же с начала реализации проекта состоялись уже 740 экскурсий, благодаря которым познакомиться с легендарной Магниткой поближе смогли 8 тыс. 920 гостей, из которых почти 2 тыс. 700 — дети. Особое внимание при организации экскурсии уделяется вопросам безопасности. Гостям выдается спецодежда и каски. Перед началом экскурсии гости предприятия проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован.



Радиогид-система донесёт необходимую информацию до каждого, несмотря на производственный шум. Во время посещения объектов ММК гостей сопровождает экскурсовод; в цехах их встретит технический специалист, который расскажет о технологии конкретного производства.



Для того, чтобы записаться на экскурсию, достаточно сделать заявку на сайте УрБК, Магнитогорск, 16.08.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается реализация проекта, в рамках которого желающие могут посетить производственную площадку предприятия. За время реализации проекта ММК посетили без малого 9 тыс. человек.По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», промышленный туризм на комбинате стартовал в октябре прошлого года. Предприятие и до этого было открыто для гостей. Промплощадку одного из ведущих металлургических предприятий страны регулярно посещали коллеги и партнеры — потребители продукции, поставщики оборудования и сырья, представители других металлургических компаний. В рамках профориентационной работы организовывались экскурсии для школьников.«Однако системной эта работа стала с организацией четырех специально разработанных экскурсионных маршрутов, увлекательную поездку по которым могут совершить все желающие. Данный проект реализован в рамках разработанной стратегии социально-экономического развития Магнитогорска на период до 2035 года. Магнитогорск включён в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы», — говорится в сообщении.«Укрощение огня» — так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000. Побывать в данных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Экспозиции музея рассказывают об основных этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени. Помимо фотографий, документов, личных вещей и многих других интереснейших экспонатов, в музее представлены уникальные макеты и модели действующих производств.«Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков — «В гости к металлургам» — также начинается с посещения музея ММК. В настоящее время еще два экскурсионных маршрута готовятся к запуску», — отмечают в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».За семь месяцев 2019 года в рамках проекта по развитию промышленного туризма проведено 329 экскурсий, участниками которых стали 4 тыс. 270 человек, в том числе 1 тыс. 457 детей. Всего же с начала реализации проекта состоялись уже 740 экскурсий, благодаря которым познакомиться с легендарной Магниткой поближе смогли 8 тыс. 920 гостей, из которых почти 2 тыс. 700 — дети. Особое внимание при организации экскурсии уделяется вопросам безопасности. Гостям выдается спецодежда и каски. Перед началом экскурсии гости предприятия проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован.Радиогид-система донесёт необходимую информацию до каждого, несмотря на производственный шум. Во время посещения объектов ММК гостей сопровождает экскурсовод; в цехах их встретит технический специалист, который расскажет о технологии конкретного производства.Для того, чтобы записаться на экскурсию, достаточно сделать заявку на сайте https://mmk-tour.ru , либо позвонить по телефону 25-11-40.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:24</span><br /><strong>Производственную площадку ММК посетили более 9 тыс. промышленных туристов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 16.08.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается реализация проекта, в рамках которого желающие могут посетить производственную площадку предприятия. За время реализации проекта ММК посетили без малого 9 тыс. человек. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089196-proizvodstvennuyu-ploschadku-mmk-posetili-bolee-9-tys-promyshlennyh-turistov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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