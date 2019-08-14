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Стоимость летнего отдыха россиян за год выросла на 9-10%

УрБК, Москва, 14.08.2019. Цены летнего отдыха для россиян в среднем выросли на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.



«При этом мы видим, что цены не очень выросли. Если брать среднюю цену по рынку, то изменения по отношению к прошлому году — рост примерно на 9-10%, это средняя цифра по всем направлениям», — сказала М. Ломидзе.



При этом есть направления — Турция, некоторые курорты Краснодарского края, Кипр, Болгария, на которые цены снизились в разгар летнего сезона в августе, сообщила Ломидзе.



В АТОР также отметили сохраняющуюся тенденцию к переходу туристов из среднего ценового сегмента в бюджетный. Кроме того, наблюдается тенденция к экономии: российские туристы сокращают продолжительность отдыха с традиционных двух недель до 8-10 дней, берут меньше экскурсий на отдыхе и предпочитают варианты размещения, где услуги по максимуму включены в стоимость путевки, добавила Ломидзе.

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