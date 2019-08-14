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Росреестр проверит результаты кадастровой оценки жилья в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Росреестр проводит проверку результатов кадастровой оценки жилья, проведенной в рамках перехода на новую систему налогообложения в Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Правильность и методику расчетов кадастровой стоимости объектов недвижимости, которую провел областной Центр государственной кадастровой оценки, проверяет Росреестр. Кроме того, к проверке соответствия оценки жилья рыночной стоимости подключены все муниципалитеты, поскольку налог на имущество физических лиц поступает именно в местный бюджет», — говорится в сообщении.



Напомним, кадастровая оценка завершилась в июле 2019 года. Основной задачей является определение наиболее вероятной цены приобретения объекта недвижимости на открытом рынке. Для проведения масштабной оценки был создан Центр государственной кадастровой оценки.



«Ранее кадастровая оценка если и проводилась, но проводилась частными компаниями. Собрать объем данных на 3 млн 220 тыс. объектов недвижимости частным компаниям без административного ресурса практически невозможно. Поэтому оценка была крайне некачественной», — сообщил и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов.

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