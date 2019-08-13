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Росимущество в I полугодии перечислило в федеральный бюджет более 14 млрд рублей
13 август 2019 (16:35)
УрБК, Москва, 13.08.2019. По итогам I полугодия Росимущество перечислило в федеральный бюджет более 14 млрд руб., говорится на сайте ведомства.
«Это составляет 53% от годового бюджетного задания в 26,7 млрд руб. без учета поступлений дивидендов. Достигнутый показатель на 4% больше аналогичного показателя прошлого года», — говорится в сообщении.
Полугодовое бюджетное задание по доходам от сдачи в аренду земли исполнено на 135%, по доходам от аренды казны — на 119%. В совокупности по доходам от аренды земли и казны в федеральный бюджет поступило более 6 млрд руб.
В Росимуществе отмечают, что значительная доля доходов, администрируемых ведомством, приходится на дивиденды крупнейших компаний, основные поступления которых ожидаются во II полугодии.
«Это составляет 53% от годового бюджетного задания в 26,7 млрд руб. без учета поступлений дивидендов. Достигнутый показатель на 4% больше аналогичного показателя прошлого года», — говорится в сообщении.
Полугодовое бюджетное задание по доходам от сдачи в аренду земли исполнено на 135%, по доходам от аренды казны — на 119%. В совокупности по доходам от аренды земли и казны в федеральный бюджет поступило более 6 млрд руб.
В Росимуществе отмечают, что значительная доля доходов, администрируемых ведомством, приходится на дивиденды крупнейших компаний, основные поступления которых ожидаются во II полугодии.
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