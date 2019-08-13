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Суд рассмотрит иск о банкротстве невьянского МУП «Территория»

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании невьянского МУП «Территория» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 4 млн 986 тыс. руб.



Отметим, что МУП «Территория» занимается производством пара и горячей воды котельными в Невьянске.

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