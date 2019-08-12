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В Кольцово таможенники задержали у пассажира рейса Екатеринбург — Хельсинки 38 кг красной икры
12 август 2019 (16:37)
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. В Кольцово таможенники задержали 38 кг красной икры, которую пытался перевезти за границу пассажир рейса Екатеринбург — Хельсинки, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Таможенники остановили в «зеленом» коридоре пассажира с полным чемоданом икры. Инспекторы насчитали 38 кг красной икры, которая была расфасована по пяти брикетам из пенопласта, а также 5 полиэтиленовых упаковок с рыбой. Общий вес провизии составил почти 45 кг. Таможенникам мужчина объяснил, что везет икру в подарок на свадьбу в Финляндию», — говорится в сообщении.
«Беспрепятственно вывозить из страны красную икру лососевых рыб разрешено не более 5 кг. Это ограничение предусмотрено для товаров, вывозимых для личных, а не коммерческих целей. А вот осетровой или черной икры разрешено вывозить всего 250 г и только в заводской упаковке», — поясняет заместитель начальника таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
В результате в отношении мужчины возбудили административное дело, ему грозит штраф от одной второй до двукратной стоимости товара.
«Сейчас икра хранится в специальных помещениях склада временного хранения. Ее дальнейшую судьбу решит суд», — уточняет пресс-служба.
«Таможенники остановили в «зеленом» коридоре пассажира с полным чемоданом икры. Инспекторы насчитали 38 кг красной икры, которая была расфасована по пяти брикетам из пенопласта, а также 5 полиэтиленовых упаковок с рыбой. Общий вес провизии составил почти 45 кг. Таможенникам мужчина объяснил, что везет икру в подарок на свадьбу в Финляндию», — говорится в сообщении.
«Беспрепятственно вывозить из страны красную икру лососевых рыб разрешено не более 5 кг. Это ограничение предусмотрено для товаров, вывозимых для личных, а не коммерческих целей. А вот осетровой или черной икры разрешено вывозить всего 250 г и только в заводской упаковке», — поясняет заместитель начальника таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
В результате в отношении мужчины возбудили административное дело, ему грозит штраф от одной второй до двукратной стоимости товара.
«Сейчас икра хранится в специальных помещениях склада временного хранения. Ее дальнейшую судьбу решит суд», — уточняет пресс-служба.
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