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Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса
12 август 2019 (11:12)
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса. Доля этой категории населения на Среднем Урале составляет 12,4%. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинг.
В целом в России доля среднего класса в настоящее время составляет 14,2%.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (доля среднего класса — 45%), Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (32%) и Ненецкий автономный округ (29%).
Последние пять строк рейтинга занимают республики Северного Кавказа — это Ингушетия (1,9%), Чечня (2,5%), Дагестан (2,9%), Кабардино-Балкария (4,1%), Карачаево-Черкесия (4,4%).
Отметим, что исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
В целом в России доля среднего класса в настоящее время составляет 14,2%.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (доля среднего класса — 45%), Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (32%) и Ненецкий автономный округ (29%).
Последние пять строк рейтинга занимают республики Северного Кавказа — это Ингушетия (1,9%), Чечня (2,5%), Дагестан (2,9%), Кабардино-Балкария (4,1%), Карачаево-Черкесия (4,4%).
Отметим, что исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
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