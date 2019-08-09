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Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит осеннюю распродажу билетов

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. С 8 по 18 августа 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу прямых и трансферных рейсов с периодом вылетов с 19 августа по 31 октября.



«Отдыхать осенью так же приятно, как и летом. К тому же с выгодными билетами от авиакомпании «Уральские авиалинии» осеннее путешествие обойдется до 60% дешевле», — говорится в сообщении авиаперевозчика.



В акции участвуют билеты на Черноморские курорты, в Минеральные Воды и Калининград из Самары, Барнаула, Иркутска, Омска, Читы, Хабаровска, Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Благовещенска, Тюмени, Челябинска.



Также снижены цены по европейским и азиатским направлениям с вылетом из Екатеринбурга. С полным списком направлений можно ознакомиться на сайте авиакомпании — www.uralairlines.com, также в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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