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За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 5,1%

8 август 2019 (18:00)

В июле 2019 года индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

С начала года цены на товары и услуги в регионе повысились на 3,1%. К июню текущего года — на 0,3%.

Самый большой рост цен за семь месяцев наблюдается в категории «услуги» — 5,4%. У «непродовольственных товаров» рост составил 2,5%. Далее идут «продовольственные товары без алкогольных напитков», где цены увеличились по сравнению с декабрем 2018 на 2,2%.

«Товары» же выросли в цене на 2,1%. Цены на «продовольственные товары» увеличились на 1,8%. Рост у «продовольственных товаров без плодоовощной продукции» составил 1,1%. Цены на алкогольные напитки снизились на 0,9%.

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