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«Уральские авиалинии» получили первый Airbus A320neo

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Парк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился первым Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRX. Лайнер получен напрямую с конвейера Airbus в Тулузе и будет эксплуатироваться по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



До конца 2019 года авиакомпания получит еще четыре новых самолета, в том числе два Airbus A321neo.



«Уральские авиалинии» стали первой российской авиакомпанией, в парке которой появился Airbus A320neo с двигателями LEAP-1A от CFM International. В сравнении с современными аналогами, эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО2; в атмосферу. Крыло воздушного судна оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают аэродинамические характеристики самолета. Лайнер более эффективен в эксплуатации — расход топлива снижен на 20%, а дальность полета больше, чем у предыдущего поколения. Самолет имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение восьми пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом.



По сообщению пресс-службы, салон лайнера — самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию и самые вместительные багажные полки. Кроме того, специалисты Airbus модернизировали панели над пассажирскими креслами. Они стали более удобными в использовании, оснащены светодиодными лампами для чтения, свет от которых легче воспринимается глазом.



Усовершенствованная система кондиционирования, разработанная производителем, гарантирует свежесть воздуха и его равномерное распределение в салоне самолета, позволяя полностью замещать воздух каждые две минуты.



Airbus A320neo — самый малошумный самолет среди лайнеров этого класса. Уровень внешнего шума на 19 дБ ниже требований ICAO, а площадь звукового следа на взлете на 50% меньше, чем у самолета предыдущего поколения.



«Уже совсем скоро пассажиры «Уральских авиалиний» смогут ощутить новый уровень комфорта, который предлагают эти современные воздушные суда. Авиакомпания планирует эксплуатировать А320neo как на внутренних, так и на международных направлениях», — говорится в сообщении.

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