Новости дня
«Уральские авиалинии» получили первый Airbus A320neo
8 август 2019 (15:49)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Парк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился первым Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRX. Лайнер получен напрямую с конвейера Airbus в Тулузе и будет эксплуатироваться по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
До конца 2019 года авиакомпания получит еще четыре новых самолета, в том числе два Airbus A321neo.
«Уральские авиалинии» стали первой российской авиакомпанией, в парке которой появился Airbus A320neo с двигателями LEAP-1A от CFM International. В сравнении с современными аналогами, эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО2; в атмосферу. Крыло воздушного судна оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают аэродинамические характеристики самолета. Лайнер более эффективен в эксплуатации — расход топлива снижен на 20%, а дальность полета больше, чем у предыдущего поколения. Самолет имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение восьми пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом.
По сообщению пресс-службы, салон лайнера — самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию и самые вместительные багажные полки. Кроме того, специалисты Airbus модернизировали панели над пассажирскими креслами. Они стали более удобными в использовании, оснащены светодиодными лампами для чтения, свет от которых легче воспринимается глазом.
Усовершенствованная система кондиционирования, разработанная производителем, гарантирует свежесть воздуха и его равномерное распределение в салоне самолета, позволяя полностью замещать воздух каждые две минуты.
Airbus A320neo — самый малошумный самолет среди лайнеров этого класса. Уровень внешнего шума на 19 дБ ниже требований ICAO, а площадь звукового следа на взлете на 50% меньше, чем у самолета предыдущего поколения.
«Уже совсем скоро пассажиры «Уральских авиалиний» смогут ощутить новый уровень комфорта, который предлагают эти современные воздушные суда. Авиакомпания планирует эксплуатировать А320neo как на внутренних, так и на международных направлениях», — говорится в сообщении.
До конца 2019 года авиакомпания получит еще четыре новых самолета, в том числе два Airbus A321neo.
«Уральские авиалинии» стали первой российской авиакомпанией, в парке которой появился Airbus A320neo с двигателями LEAP-1A от CFM International. В сравнении с современными аналогами, эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО2; в атмосферу. Крыло воздушного судна оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают аэродинамические характеристики самолета. Лайнер более эффективен в эксплуатации — расход топлива снижен на 20%, а дальность полета больше, чем у предыдущего поколения. Самолет имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение восьми пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом.
По сообщению пресс-службы, салон лайнера — самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию и самые вместительные багажные полки. Кроме того, специалисты Airbus модернизировали панели над пассажирскими креслами. Они стали более удобными в использовании, оснащены светодиодными лампами для чтения, свет от которых легче воспринимается глазом.
Усовершенствованная система кондиционирования, разработанная производителем, гарантирует свежесть воздуха и его равномерное распределение в салоне самолета, позволяя полностью замещать воздух каждые две минуты.
Airbus A320neo — самый малошумный самолет среди лайнеров этого класса. Уровень внешнего шума на 19 дБ ниже требований ICAO, а площадь звукового следа на взлете на 50% меньше, чем у самолета предыдущего поколения.
«Уже совсем скоро пассажиры «Уральских авиалиний» смогут ощутить новый уровень комфорта, который предлагают эти современные воздушные суда. Авиакомпания планирует эксплуатировать А320neo как на внутренних, так и на международных направлениях», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился новым самолетом Airbus A321
- «Уральские авиалинии» получили первый Airbus A321
- Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился новым Airbus А319
- Число Airbus A321 в парке ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» достигло 8
- Авиапарк ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнился двадцатым Airbus