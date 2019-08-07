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Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 18 коп.
7 август 2019 (15:03)
УрБК, Москва, 07.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа 2019 года. Курс долл. США снизился на 10,98 коп. до 65,09 руб., евро — на 18,16 коп. до 72,89 руб.
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