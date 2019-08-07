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В Екатеринбурге объявили конкурс на разработку дизайн-проекта стел на въездах в город
7 август 2019 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Екатеринбурге объявили открытый конкурс на разработку дизайн-проекта стел на въездах в город. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Александр Высокинский.
Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, новые монументы будут установлены на территориях, прилегающих к Кольцовскому, Серовскому трактам и дублеру Сибирского тракта. Также планируется реконструировать уже существующие конструкции на Новомосковском и Челябинском трактах.
По условиям техзадания, дизайн построек «должен формировать пространственную скульптурную композицию, которая отражает культурно-исторические особенности города Екатеринбурга». Кроме того, дизайнерское решение должно предусматривать художественную выразительность, эстетичность и надежность стел.
Принять участие в конкурсном отборе смогут как отдельные исполнители, так и творческие коллективы дизайнеров, архитекторов, градостроителей и скульпторов. Творческое соревнование пройдет в три этапа. После приема заявок, который открывается 9 августа 2019 года и заканчивается в 12.00 по местному времени, 26 августа 2019 года, состоится квалификационный отбор, а потом финал. Победителя и призеров конкурса жюри объявит 15 ноября 2019 года.
Вся информация о нем будет размещена на официальном сайте администрации города. Письма, заявки, портфолио, форэскизы, дизайн-проекты претенденты смогут направлять на адрес электронной почты idea@ekadm.ru.
Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, новые монументы будут установлены на территориях, прилегающих к Кольцовскому, Серовскому трактам и дублеру Сибирского тракта. Также планируется реконструировать уже существующие конструкции на Новомосковском и Челябинском трактах.
По условиям техзадания, дизайн построек «должен формировать пространственную скульптурную композицию, которая отражает культурно-исторические особенности города Екатеринбурга». Кроме того, дизайнерское решение должно предусматривать художественную выразительность, эстетичность и надежность стел.
Принять участие в конкурсном отборе смогут как отдельные исполнители, так и творческие коллективы дизайнеров, архитекторов, градостроителей и скульпторов. Творческое соревнование пройдет в три этапа. После приема заявок, который открывается 9 августа 2019 года и заканчивается в 12.00 по местному времени, 26 августа 2019 года, состоится квалификационный отбор, а потом финал. Победителя и призеров конкурса жюри объявит 15 ноября 2019 года.
Вся информация о нем будет размещена на официальном сайте администрации города. Письма, заявки, портфолио, форэскизы, дизайн-проекты претенденты смогут направлять на адрес электронной почты idea@ekadm.ru.
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