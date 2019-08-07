Новости дня
В Екатеринбурге ограничат движение транспорта сразу на семи участках дорог
7 август 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Екатеринбурге в связи с ремонтом тепловых и инженерных сетей движение транспорта закроют на перекрестках улиц Мичурина и Тверитина, Шейнкмана и Попова, по дублеру улицы Краснолесья, по улицам Красноармейской и Калинина, а также ограничат по улице Библиотечной. Кроме того, движение будет перекрыто на улицах Колхозной и Кирова в селе Горный Щит. Об этом сообщается на официальном портале города.
Движение автотранспорта уже закрыто на перекрестке улиц Мичурина и Тверитина (до 6 сентября). Здесь движение направлено по улицам Восточной, Большакова и Мичурина. Кроме того, водители не смогут проехать по улице Красноармейской от парка имени Павлика Морозова до улицы Декабристов и от улицы Декабристов до дома № 92а по улице Красноармейской (до 15 октября). Объехать участок дороги можно по улицам Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского и проезду вдоль парка имени Павлика Морозова.
Нельзя уже проехать и по улице Калинина от дома № 26а до дома № 28 по улице Индустрии (до 25 сентября). Здесь движение транспорта направлено по улицам Индустрии, Уральских рабочих, Стахановской, Кировградской и проспекту Орджоникидзе. Также водителям нужно объезжать участок дороги на пересечении улиц Шейнкмана и Попова (до 14 августа), где из-за перекрытия движения транспорт направлен по улицам Московской, Малышева, Сакко и Ванцетти. Закрыто движение транспорта и пешеходов по дублеру улицы Краснолесья от улицы Чкалова до дома № 74 по улице Краснолесья — горожанам придется выбирать другую дорогу до 15 октября.
Предстоит закрытие движения автотранспорта по улицам Колхозной и Кирова в селе Горный Щит. На первом этапе ремонтных работ движение будет перекрыто по улице Кирова от улицы Колхозной до улицы Ленина (до 25 августа). Далее с 15 августа по 7 октября движение по улице закроют от Кирова до Буденного. Также будет ограничено движение транспорта по улице Библиотечной от улицы Гагарина до улицы Мира (с 6 августа по 15 октября).
Движение автотранспорта уже закрыто на перекрестке улиц Мичурина и Тверитина (до 6 сентября). Здесь движение направлено по улицам Восточной, Большакова и Мичурина. Кроме того, водители не смогут проехать по улице Красноармейской от парка имени Павлика Морозова до улицы Декабристов и от улицы Декабристов до дома № 92а по улице Красноармейской (до 15 октября). Объехать участок дороги можно по улицам Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского и проезду вдоль парка имени Павлика Морозова.
Нельзя уже проехать и по улице Калинина от дома № 26а до дома № 28 по улице Индустрии (до 25 сентября). Здесь движение транспорта направлено по улицам Индустрии, Уральских рабочих, Стахановской, Кировградской и проспекту Орджоникидзе. Также водителям нужно объезжать участок дороги на пересечении улиц Шейнкмана и Попова (до 14 августа), где из-за перекрытия движения транспорт направлен по улицам Московской, Малышева, Сакко и Ванцетти. Закрыто движение транспорта и пешеходов по дублеру улицы Краснолесья от улицы Чкалова до дома № 74 по улице Краснолесья — горожанам придется выбирать другую дорогу до 15 октября.
Предстоит закрытие движения автотранспорта по улицам Колхозной и Кирова в селе Горный Щит. На первом этапе ремонтных работ движение будет перекрыто по улице Кирова от улицы Колхозной до улицы Ленина (до 25 августа). Далее с 15 августа по 7 октября движение по улице закроют от Кирова до Буденного. Также будет ограничено движение транспорта по улице Библиотечной от улицы Гагарина до улицы Мира (с 6 августа по 15 октября).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Шевченко
- В Екатеринбурге 20-22 мая будет закрыто движение транспорта по улице Луначарского
- В Екатеринбурге частично закроют движение по улице Мичурина
- В Екатеринбурге закроют движение по улице Мичурина
- На дублере улицы Краснолесья с 20 января по 1 августа закроют движение