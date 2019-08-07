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В Екатеринбурге ограничат движение транспорта сразу на семи участках дорог

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Екатеринбурге в связи с ремонтом тепловых и инженерных сетей движение транспорта закроют на перекрестках улиц Мичурина и Тверитина, Шейнкмана и Попова, по дублеру улицы Краснолесья, по улицам Красноармейской и Калинина, а также ограничат по улице Библиотечной. Кроме того, движение будет перекрыто на улицах Колхозной и Кирова в селе Горный Щит. Об этом сообщается на официальном портале города.



Движение автотранспорта уже закрыто на перекрестке улиц Мичурина и Тверитина (до 6 сентября). Здесь движение направлено по улицам Восточной, Большакова и Мичурина. Кроме того, водители не смогут проехать по улице Красноармейской от парка имени Павлика Морозова до улицы Декабристов и от улицы Декабристов до дома № 92а по улице Красноармейской (до 15 октября). Объехать участок дороги можно по улицам Белинского, Декабристов, Тверитина, Луначарского и проезду вдоль парка имени Павлика Морозова.



Нельзя уже проехать и по улице Калинина от дома № 26а до дома № 28 по улице Индустрии (до 25 сентября). Здесь движение транспорта направлено по улицам Индустрии, Уральских рабочих, Стахановской, Кировградской и проспекту Орджоникидзе. Также водителям нужно объезжать участок дороги на пересечении улиц Шейнкмана и Попова (до 14 августа), где из-за перекрытия движения транспорт направлен по улицам Московской, Малышева, Сакко и Ванцетти. Закрыто движение транспорта и пешеходов по дублеру улицы Краснолесья от улицы Чкалова до дома № 74 по улице Краснолесья — горожанам придется выбирать другую дорогу до 15 октября.



Предстоит закрытие движения автотранспорта по улицам Колхозной и Кирова в селе Горный Щит. На первом этапе ремонтных работ движение будет перекрыто по улице Кирова от улицы Колхозной до улицы Ленина (до 25 августа). Далее с 15 августа по 7 октября движение по улице закроют от Кирова до Буденного. Также будет ограничено движение транспорта по улице Библиотечной от улицы Гагарина до улицы Мира (с 6 августа по 15 октября).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:24</span><br /><strong>В Екатеринбурге ограничат движение транспорта сразу на семи участках дорог</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Екатеринбурге в связи с ремонтом тепловых и инженерных сетей движение транспорта закроют на перекрестках улиц Мичурина и Тверитина, Шейнкмана и Попова, по дублеру улицы Краснолесья, по улицам Красноармейской и Калинина, а также ограничат по улице Библиотечной. Кроме того, движение будет перекрыто на улицах Колхозной и Кирова в селе Горный Щит. Об этом сообщается на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088962-v-ekaterinburge-ogranichat-dvizhenie-transporta-srazu-na-semi-uchastkah-dorog.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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