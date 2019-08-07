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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Энергоспецстрой»

7 август 2019 (09:42)

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Энергоспецстрой» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает ООО «Пирс-Энергосервис» (Пермь). Сумма исковых требований составляет 2,2 млн руб.

Отметим, что ООО «Энергоспецстрой» зарегистрировано в Екатеринбурге. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых объектов.

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