Иллюзия низкой безработицы

Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда (МОТ) по итогам июня составил 4,4%, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. На первый взгляд кажется, что этот фактор свидетельствует о серьезном улучшении ситуации на рынке труда. Однако, как отмечают эксперты, низкая безработица является следствием глубокой демографической ямы, в которую попала наша страна в 90-е годы XX века.Отметим, что снижение безработицы отмечается в большинстве российских регионов. Так, в Свердловской области показатель также побил исторический минимум. На 1 июля 2019 года безработица составляет 4,1% (на 1 июля 2018 года — 4,6%).Аналитики Банка России связывают низкую безработицу в регионах с непрерывным сокращением численности рабочей силы.«Демографические изменения оказывают значительное влияние на ситуацию на рынке труда. Вместе с численностью безработных снижается и численность занятого населения, а также степень вовлеченности в рынок труда. При этом мы видим, что существенных изменений в уровне экономической активности по возрастным группам в этом году не наблюдается. Это значит, что снижение степени вовлеченности в рынок труда и численности занятых и безработных в основном вызвано изменением возрастной структуры населения. Так, в 2019 году быстро снижается численность населения в возрастных категориях 25-29 лет и 50-54 года, а вслед за ней и численность рабочей силы в этих возрастах», — говорится в исследовании ЦБ «О чем говорят тренды».Эксперты отмечают, что дополнительный прирост рабочей силы за счет лиц, попавших под действие пенсионной реформы, пока недостаточен для компенсации объема трудовых ресурсов, который выпадает из-за демографической ямы.Оценить масштаб существующей проблемы можно на примере Свердловской области. По данным Свердловскстата, за последние десять лет (с 2009 по 2019 год) численность рабочей силы в регионе сократилась на 10,3% — с 2 млн 326 тыс. до 2 млн 108 тыс. человек. Во II квартале 2019 года численность рабочей силы снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Теоретически проблему дефицита трудовых ресурсов на Среднем Урале могли бы решить мигранты. Однако в 2015-2017 году было отмечено резкое снижение числа иностранных граждан, которые приезжают в регион для трудоустройства. Это произошло из-за ужесточения миграционного законодательства и обвала курса российского рубля.В настоящее время потоки прибывших иностранных граждан не позволяют компенсировать дефицит рабочей силы. За первые 5 месяцев 2019 года общий миграционный прирост на Среднем Урале (учитывается внешняя и внутренняя миграция) составил 3,8 тыс. человек. Для сравнения, в январе-мае этого года естественная убыль населения Свердловской области достигла 5,8 тыс. человек.Между тем аналитики ГК «Финам» связывают низкую безработицу в регионах не только с демографическими факторами, но и со структурными проблемами в российской экономике.«В значительной мере низкая безработица в России вызвана сжатием объема трудовых ресурсов, достаточно высоким предложением рабочей силы именно в тех сегментах, которые нельзя отнести к высокотехнологичным, но где традиционно представлено достаточное количество квалифицированных кадров, сформированных еще в прошедшие времена (в немалой степени это возрастные трудящиеся), низким спросом со стороны наукоемких и современных производств (у нас критически мало современных предприятий, отличающихся высокой производительностью труда, но и остро нуждающихся в узкоспециализированных высококачественных работниках, обладающих соответствующими компетенциями). То есть, соглашаясь с мнением Банка России, наша низкая безработица в немалой степени является следствием структурных факторов, характерных для достаточно отсталой экономики», — считает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.Иными словами, низкая безработица во многом является следствием технологического отставания российской экономики. Известно, что глубокая модернизация предприятий приводит к сокращению численности персонала за счет роботизации и автоматизации производства. В России этот процесс проходит достаточно медленно. Нередко на предприятиях, где теоретически могли бы работать по 100 человек, у нас трудится по 200-300 сотрудников.