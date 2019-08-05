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Иллюзия низкой безработицы
5 август 2019 (17:05)
Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда (МОТ) по итогам июня составил 4,4%, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. На первый взгляд кажется, что этот фактор свидетельствует о серьезном улучшении ситуации на рынке труда. Однако, как отмечают эксперты, низкая безработица является следствием глубокой демографической ямы, в которую попала наша страна в 90-е годы XX века.
Отметим, что снижение безработицы отмечается в большинстве российских регионов. Так, в Свердловской области показатель также побил исторический минимум. На 1 июля 2019 года безработица составляет 4,1% (на 1 июля 2018 года — 4,6%).
Аналитики Банка России связывают низкую безработицу в регионах с непрерывным сокращением численности рабочей силы.
«Демографические изменения оказывают значительное влияние на ситуацию на рынке труда. Вместе с численностью безработных снижается и численность занятого населения, а также степень вовлеченности в рынок труда. При этом мы видим, что существенных изменений в уровне экономической активности по возрастным группам в этом году не наблюдается. Это значит, что снижение степени вовлеченности в рынок труда и численности занятых и безработных в основном вызвано изменением возрастной структуры населения. Так, в 2019 году быстро снижается численность населения в возрастных категориях 25-29 лет и 50-54 года, а вслед за ней и численность рабочей силы в этих возрастах», — говорится в исследовании ЦБ «О чем говорят тренды».
Эксперты отмечают, что дополнительный прирост рабочей силы за счет лиц, попавших под действие пенсионной реформы, пока недостаточен для компенсации объема трудовых ресурсов, который выпадает из-за демографической ямы.
Оценить масштаб существующей проблемы можно на примере Свердловской области. По данным Свердловскстата, за последние десять лет (с 2009 по 2019 год) численность рабочей силы в регионе сократилась на 10,3% — с 2 млн 326 тыс. до 2 млн 108 тыс. человек. Во II квартале 2019 года численность рабочей силы снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Теоретически проблему дефицита трудовых ресурсов на Среднем Урале могли бы решить мигранты. Однако в 2015-2017 году было отмечено резкое снижение числа иностранных граждан, которые приезжают в регион для трудоустройства. Это произошло из-за ужесточения миграционного законодательства и обвала курса российского рубля.
В настоящее время потоки прибывших иностранных граждан не позволяют компенсировать дефицит рабочей силы. За первые 5 месяцев 2019 года общий миграционный прирост на Среднем Урале (учитывается внешняя и внутренняя миграция) составил 3,8 тыс. человек. Для сравнения, в январе-мае этого года естественная убыль населения Свердловской области достигла 5,8 тыс. человек.
Между тем аналитики ГК «Финам» связывают низкую безработицу в регионах не только с демографическими факторами, но и со структурными проблемами в российской экономике.
«В значительной мере низкая безработица в России вызвана сжатием объема трудовых ресурсов, достаточно высоким предложением рабочей силы именно в тех сегментах, которые нельзя отнести к высокотехнологичным, но где традиционно представлено достаточное количество квалифицированных кадров, сформированных еще в прошедшие времена (в немалой степени это возрастные трудящиеся), низким спросом со стороны наукоемких и современных производств (у нас критически мало современных предприятий, отличающихся высокой производительностью труда, но и остро нуждающихся в узкоспециализированных высококачественных работниках, обладающих соответствующими компетенциями). То есть, соглашаясь с мнением Банка России, наша низкая безработица в немалой степени является следствием структурных факторов, характерных для достаточно отсталой экономики», — считает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.
Иными словами, низкая безработица во многом является следствием технологического отставания российской экономики. Известно, что глубокая модернизация предприятий приводит к сокращению численности персонала за счет роботизации и автоматизации производства. В России этот процесс проходит достаточно медленно. Нередко на предприятиях, где теоретически могли бы работать по 100 человек, у нас трудится по 200-300 сотрудников.
Отметим, что снижение безработицы отмечается в большинстве российских регионов. Так, в Свердловской области показатель также побил исторический минимум. На 1 июля 2019 года безработица составляет 4,1% (на 1 июля 2018 года — 4,6%).
Аналитики Банка России связывают низкую безработицу в регионах с непрерывным сокращением численности рабочей силы.
«Демографические изменения оказывают значительное влияние на ситуацию на рынке труда. Вместе с численностью безработных снижается и численность занятого населения, а также степень вовлеченности в рынок труда. При этом мы видим, что существенных изменений в уровне экономической активности по возрастным группам в этом году не наблюдается. Это значит, что снижение степени вовлеченности в рынок труда и численности занятых и безработных в основном вызвано изменением возрастной структуры населения. Так, в 2019 году быстро снижается численность населения в возрастных категориях 25-29 лет и 50-54 года, а вслед за ней и численность рабочей силы в этих возрастах», — говорится в исследовании ЦБ «О чем говорят тренды».
Эксперты отмечают, что дополнительный прирост рабочей силы за счет лиц, попавших под действие пенсионной реформы, пока недостаточен для компенсации объема трудовых ресурсов, который выпадает из-за демографической ямы.
Оценить масштаб существующей проблемы можно на примере Свердловской области. По данным Свердловскстата, за последние десять лет (с 2009 по 2019 год) численность рабочей силы в регионе сократилась на 10,3% — с 2 млн 326 тыс. до 2 млн 108 тыс. человек. Во II квартале 2019 года численность рабочей силы снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Теоретически проблему дефицита трудовых ресурсов на Среднем Урале могли бы решить мигранты. Однако в 2015-2017 году было отмечено резкое снижение числа иностранных граждан, которые приезжают в регион для трудоустройства. Это произошло из-за ужесточения миграционного законодательства и обвала курса российского рубля.
В настоящее время потоки прибывших иностранных граждан не позволяют компенсировать дефицит рабочей силы. За первые 5 месяцев 2019 года общий миграционный прирост на Среднем Урале (учитывается внешняя и внутренняя миграция) составил 3,8 тыс. человек. Для сравнения, в январе-мае этого года естественная убыль населения Свердловской области достигла 5,8 тыс. человек.
Между тем аналитики ГК «Финам» связывают низкую безработицу в регионах не только с демографическими факторами, но и со структурными проблемами в российской экономике.
«В значительной мере низкая безработица в России вызвана сжатием объема трудовых ресурсов, достаточно высоким предложением рабочей силы именно в тех сегментах, которые нельзя отнести к высокотехнологичным, но где традиционно представлено достаточное количество квалифицированных кадров, сформированных еще в прошедшие времена (в немалой степени это возрастные трудящиеся), низким спросом со стороны наукоемких и современных производств (у нас критически мало современных предприятий, отличающихся высокой производительностью труда, но и остро нуждающихся в узкоспециализированных высококачественных работниках, обладающих соответствующими компетенциями). То есть, соглашаясь с мнением Банка России, наша низкая безработица в немалой степени является следствием структурных факторов, характерных для достаточно отсталой экономики», — считает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.
Иными словами, низкая безработица во многом является следствием технологического отставания российской экономики. Известно, что глубокая модернизация предприятий приводит к сокращению численности персонала за счет роботизации и автоматизации производства. В России этот процесс проходит достаточно медленно. Нередко на предприятиях, где теоретически могли бы работать по 100 человек, у нас трудится по 200-300 сотрудников.
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