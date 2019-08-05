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В Челябинской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 22 м/с

5 август 2019 (16:43)

УрБК, Челябинск, 05.08.2019. В Челябинской области 6 августа ожидается сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 22 м/с, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

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