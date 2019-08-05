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Аренда жилья в Екатеринбурге за последние пять лет подешевела на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за последние пять лет снизилась на 6,2% и составила 17 тыс. 257 руб. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.



Арендные ставки в расчете за однокомнатную квартиру с 2014 года выросли в 27 крупных городах страны. Больше других подорожала долгосрочная аренда в Череповце — на 26,8%. Второе место у Сочи: здесь теперь аренда жилья обходится на 22,6% дороже, чем пять лет назад. На третьей позиции оказался Мурманск с ростом на 18,8%.



«Снизились арендные ставки в 46 крупных городах России. Максимальное падение цен на аренду произошло в Калуге: здесь наем однокомнатных квартир подешевел на 25,1% за пять лет. Следом за Калугой идет Киров со снижением ставок на 18,1%. Третье место у Кемерово, где аренда однокомнатных квартир подешевела на 17,2% с 2014 года», — говорится в исследовании.

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