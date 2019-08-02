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Где выгодно оформить автостраховку





Выгодно оформить КАСКО или ОСАГО можно в банке «Тинькофф». Этот бренд не первый год пользуется заслуженным доверием россиян. Процесс оформления страховки – дело нескольких минут. Причем лично приходить для этого в офис не требуется. Достаточно зайти на сайт, рассчитать каско онлайн и подать заявку.



Выплаты по КАСКО варьируются в зависимости от степени нанесенного ущерба. Страховым случаем являются: ДТП, пожар, стихийное бедствие, противоправные посягательства, а также угон. Под категорию «полная гибель» подпадают авто, ремонт которых оценивается в сумму, превышающую 65% от страховой. Срок страхования по КАСКО – от 1 месяца, сумма ежемесячного взноса – от 2 000 рублей.



Водителям с большим стажем безаварийной езды предоставляется скидка по страховке до 30%. За оформление полиса в режиме онлайн также предусмотрены бонусы. После внесения оплаты представитель компании лично доставит полис клиенту. Если произошла авария, страхователь сам выбирает СТО и может немедленно отправиться туда для ремонта автомобиля.



Если речь идет об обязательной страховке, полис приходит на электронную почту заявителя сразу после оплаты. Кроме того, по ОСАГО страхователю возвращают (кэшбек) до 20% от стоимости полиса. Услуга



● ПТС (СТС);

● паспорт автовладельца;

● водительские права;

● дополнительно, если нужен техосмотр – диагностическая карта.



Решение по выплатам при наступлении страхового случая принимаются в течение 30 минут после подачи заявления. Круглосуточно клиенту гарантирована поддержка страховщика. При необходимости на место происшествия выезжает представитель компании.



Общую стоимость ОСАГО или КАСКО легко рассчитать с помощью калькулятора. Для принятия заявки банком страхователь должен указать точные сведения на сайте. В зависимости от вида страховки клиентом указываются: ФИО, регион/город регистрации автовладельца, модель авто, пробег, номер мобильного телефона и электронная почта. Сколько «сюрпризов» таит в себе дорога, автовладельцы знают не понаслышке. Порой в ДТП попадают даже очень внимательные и дисциплинированные водители. Прямым результатом столкновений являются повреждения кузова, оптики, дисков и других элементов ТС. Во сколько обойдется последующий ремонт, зависит от степени повреждения и модели авто. Компенсировать финансовый ущерб владельцу призвана автостраховка.Выгодно оформить КАСКО или ОСАГО можно в банке «Тинькофф». Этот бренд не первый год пользуется заслуженным доверием россиян. Процесс оформления страховки – дело нескольких минут. Причем лично приходить для этого в офис не требуется. Достаточно зайти на сайт, рассчитать каско онлайн и подать заявку.Выплаты по КАСКО варьируются в зависимости от степени нанесенного ущерба. Страховым случаем являются: ДТП, пожар, стихийное бедствие, противоправные посягательства, а также угон. Под категорию «полная гибель» подпадают авто, ремонт которых оценивается в сумму, превышающую 65% от страховой. Срок страхования по КАСКО – от 1 месяца, сумма ежемесячного взноса – от 2 000 рублей.Водителям с большим стажем безаварийной езды предоставляется скидка по страховке до 30%. За оформление полиса в режиме онлайн также предусмотрены бонусы. После внесения оплаты представитель компании лично доставит полис клиенту. Если произошла авария, страхователь сам выбирает СТО и может немедленно отправиться туда для ремонта автомобиля.Если речь идет об обязательной страховке, полис приходит на электронную почту заявителя сразу после оплаты. Кроме того, по ОСАГО страхователю возвращают (кэшбек) до 20% от стоимости полиса. Услуга тинькофф осаго доступна в любом регионе РФ. Для этого потребуются следующие документы:● ПТС (СТС);● паспорт автовладельца;● водительские права;● дополнительно, если нужен техосмотр – диагностическая карта.Решение по выплатам при наступлении страхового случая принимаются в течение 30 минут после подачи заявления. Круглосуточно клиенту гарантирована поддержка страховщика. При необходимости на место происшествия выезжает представитель компании.Общую стоимость ОСАГО или КАСКО легко рассчитать с помощью калькулятора. Для принятия заявки банком страхователь должен указать точные сведения на сайте. В зависимости от вида страховки клиентом указываются: ФИО, регион/город регистрации автовладельца, модель авто, пробег, номер мобильного телефона и электронная почта.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:45</span><br /><strong>Где выгодно оформить автостраховку</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Сколько «сюрпризов» таит в себе дорога, автовладельцы знают не понаслышке. Порой в ДТП попадают даже очень внимательные и дисциплинированные водители. Прямым результатом столкновений являются повреждения кузова, оптики, дисков и других элементов ТС. Во сколько обойдется последующий ремонт, зависит от степени повреждения и модели авто. Компенсировать финансовый ущерб владельцу призвана автостраховка.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088872-gde-vygodno-oformit-avtostrahovku.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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