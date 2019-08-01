Средний Урал на пороге «свалочных» бунтов

Свердловская область снова заняла второе место в общероссийском рейтинге «мусорной» напряженности. Как и в марте, этот индекс равен 70%. К такому выводу в своем очередном исследовании пришли аналитики Wasteconsulting вместе с учеными РАНХиГС. Авторы рейтинга констатируют: спустя полгода после старта «мусорной» реформы и волны протестов населения против завышенных тарифов и мусорных заводов ситуация не стала лучше. В регионе продолжает зреть скрытое народное недовольство, которое подкрепляется отсутствием внятной информационной политики со стороны операторов реформы. Оказавшись в ситуации информационного вакуума, люди выступают против любых нововведений в этой сфере. Из «скрытой» фазы в область открытого противостояния эта напряженность может перейти в любой момент. Катализатором может выступить начало строительства любого из двенадцати заявленных в регионе мусороперерабатывающих комплексов.Как известно, к 2024 году в области планируется построить 12 мусоросортировочных комплексов, которые смогут принимать ежегодно по 1,5 млн т отходов. Их хотят разместить в Краснотурьинске, Красноуфимске, Туринске, Асбесте, Алапаевске, Талице и в районе нижнетагильской агломерации. Еще два инвестиционных проекта заявлены в черте Екатеринбурга. Проекты должны быть реализованы на средства региональных операторов: ТБО — ЕМУП «Спецавтобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис», деньги на строительство должны быть заложены в платежи населения.Впрочем, учитывая не самую высокую собираемость указанных платежей, инвесторы изыскивают и альтернативные методы финансирования. Неслучайно замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов недавно заявил, что проект мусороперерабатывающего комплекса «Екатеринбург-Юг» вблизи Шабровской нефтебазы, поселка Большое Седельниково и станции Сысерть планируют реализовать в рамках концессии. А «короткие деньги» для него предоставит специально созданный на федеральном уровне Российский экологический оператор. По его словам, эту структуру обязали инвестировать средства в заводы по переработке ТБО, а также входить в их доли.Это может означать, что по всей стране и, конечно, на Среднем Урале произошел тотальный сбой в сборе платежей с населения и юридических лиц. И, судя по всему, сбой настолько глобальный, что уже никто из представителей власти (и операторов) не верит, что «мусорные» заводы реально построить на деньги, собираемые операторами с населения, именно поэтому и предлагаются альтернативные варианты финансирования.Наглядным примером может служить ситуация, которая складывается вокруг проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса «Екатеринбург-Юг». Как говорят в министерстве инвестиций и развития Свердловской области, проект концессии готов, но пока его никто не изучал и экспертных оценок не давал. У чиновников нет понимания, куда автор проекта, компания «СРГ-Екатеринбург», намерена вывозить мусор, какими силами и средствами будет это делать, на каком оборудовании и как будет производиться переработка ТКО.Впрочем, изменение источников инвестиций может оказаться далеко не главным нерешаемым вопросом при строительстве мусороперерабатывающих комплексов. Куда большей проблемой может стать нежелание населения жить рядом с полигоном по переработке бытовых отходов. Сложно себе представить территорию, жители которой с радостью бы откликнулись на предложение устроить рядом с их жилищами огромную мусорную свалку.Ситуацию усугубляет полный провал информационной политики мусорных операторов. Ни сами кампании, ни организаторы концессии не ведут никаких действенной разъяснительной работы с населением. В этой ситуации жители ориентируются на самые разные источники информации, в том числе — и на слухи, представляющие любое подобное строительство настоящим экологическим бедствием. В результате жители оказываются готовы к самым решительным действиям по защите своих населенных пунктов. Понятно, что реализации планов по созданию новых полигонов и перерабатывающих комплексов это не способствует.Так уже было в Краснотурьинске, где проект строительства мусороперерабатывающего комплекса был встречен массовыми протестами населения. Та же ситуация складывается и вокруг полигона «Екатеринбург-Юг».Как только информация о новом проекте стала известна жителям Горного Щита, поселков Большое и Малое Седельниково, станции Сысерть и Чкаловского района Екатеринбурга, немедленно появились инициативные группы, выступающие против строительства. На сайте change.org активисты разместили петицию в адрес президента РФ Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В ней говорится, что население против строительства полигона ТКО и мусоросортировочного завода «Екатеринбург-Юг», место для которого выбрано вблизи Шабровской нефтебазы, поселка Большое Седельниково и станции Сысерть. Авторы петиции упирают на то, что проект хотят реализовать в исторически значимых местах — около Шабровского талькового карьера «Старая линза», который относится к «Бажовским местам». К настоящему времени петицию подписали 1 тыс. 093 человека.Одновременно жители обращаются за поддержкой к различным политическим силам, имеющим ресурс для организации протестных акций. Наблюдатели, знакомые с ситуацией, полагают, что местное население вполне готово к массовым акциям протеста, и Сысерть может стать очередной «мусорной горячей точкой» на территории Свердловской области.Кроме того, проявив недюжинную креативность, противники проекта нашли у него и другой аспект — «авиационный». По словам противников стройки, полигон может стать местом для скопления птиц, тогда как над выбранной зоной проходят воздушные коридоры аэропорта Кольцово. И птицы на будущей свалке могут представлять опасность для полетов над этой зоной воздушных судов.Вполне вероятно, что именно этот довод может стать решающим в судьбе полигона и мусороперерабатывающего комплекса. Источник УрБК в авиационных кругах сообщил, что существует заключение Росавиации насчет завода «Екатеринбург-Юг». Собеседник агентства знаком с его содержанием. Этот документ четко дает понять: если «мусорный» завод появится в районе Сысерти, он однозначно будет мешать полетам самолетов.«Этот документ готовил отдел аэропортовой деятельности и воздушных перевозок регионального управления Росавиации. Это заключение объективно указывает на опасность большого скопления птиц. Где свалки, там птицы. А птицы — угроза для авиалайнеров. Поэтому проект вызывает беспокойство у Росавиации и у аэропорта Кольцово», — говорит собеседник УрБК.В самом аэропорту Кольцово от неоднозначного «мусорного» проекта дистанцировались. Там говорят, что проектом занимаются соответствующие профильные ведомства и министерства, а значит, разберутся без них.Возможно, именно «авиационная» тема поставит точку в строительстве полигона в Сысерти. Но вне зависимости от того, как закончится конкретно эта история, строительство любого из 12 мусороперерабатывающих комплексов в регионе будет сталкиваться с теми же самыми последствиями — петициям, массовым недовольством жителей, а в перспективе — и акциями протеста. Уже сейчас понятно, и замеры РАНХиГС дают это подтверждают, что «полыхнуть» может в любой части Свердловской области. Ведь очевидно, что одинакового с населением того же Горного Щита мнения придерживаются жители любой территории, где власти и операторы намерены строить мусороперерабатывающие заводы. Ни население Асбеста, ни горожане Туринска или Алапаевска не желают, чтобы рядом с их жильем появились гигантские свалки. И переломить ситуацию без продолжительной системной информационно-разъяснительной работы с населением просто невозможно.