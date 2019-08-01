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В Челябинске осудили сотрудницу теплоснабжающей организации за получение взяток в общей сложности на 5,2 млн рублей
1 август 2019 (09:05)
УрБК, Челябинск, 01.08.2019. В Челябинске осудили сотрудницу теплоснабжающей организации за получение взяток и коммерческих подкупов от юридических лиц за занижение показателей потребленного компаниями тепла — так, злоумышленница получила в общей сложности 5,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летней жительницы Челябинска, которая признана виновной по части 4 статьи 204 УК РФ «Незаконное получение коммерческого подкупа», части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», — говорится в сообщении.
Суд установил, что злоумышленница занижала показатели потребленного тепла с 2012 по 2017 годы. Часть полученных денежных средств, 700 тыс. руб., она легализовала, заключив договор срочного банковского вклада с начислением процентов.
«Суд приговорил виновную к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 300 тыс. руб., а также с лишением права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на 2 года 6 месяцев», — отмечает пресс-служба.
«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летней жительницы Челябинска, которая признана виновной по части 4 статьи 204 УК РФ «Незаконное получение коммерческого подкупа», части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», — говорится в сообщении.
Суд установил, что злоумышленница занижала показатели потребленного тепла с 2012 по 2017 годы. Часть полученных денежных средств, 700 тыс. руб., она легализовала, заключив договор срочного банковского вклада с начислением процентов.
«Суд приговорил виновную к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 300 тыс. руб., а также с лишением права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на 2 года 6 месяцев», — отмечает пресс-служба.
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