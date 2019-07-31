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На Южном Урале прогнозируются грозы, град и усиление ветра

31 июль 2019 (16:32)

УрБК, Челябинск, 31.07.2019. В отдельных районах Челябинской области 1 августа ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщает пресс-центр регионального Главного Управления МЧС России.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

Спецслужбы предупреждают жителей региона о мерах осторожности при ухудшении погоды: не выходить из зданий, отложить поездки и особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности — при сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия.

«Гражданам в этот период настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна, оставить автомобиль в гараже или на крытой парковке. Если сильный ветер, град застали вас на улице, не стоит прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев — необходимо укрыться в подъездах зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам», — отмечает пресс-служба.

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