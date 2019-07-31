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В Екатеринбурге школы полностью перейдут на односменное обучение до 2035 года

31 июль 2019 (12:12)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Екатеринбурге школьники полностью перейдут на односменное обучение в период от 2025 до 2035 года. Об этом заявил глава города Александр Высокинский на пресс-конференции, посвященной созданию схем развития дошкольных и общеобразовательных организаций в период до 2035 года.

«На сегодня, когда мы говорим о 25-35 годе, эти решения предполагаются. Вопрос в том, сколько средств мы вместе с вами будем вкладывать в строительство новых учебных учреждений. И именно в этом сегодня будет заключаться наша работа по привлечению этих средств. Поэтому сказать, сколько школ нам необходимо, чтобы решить проблему, мы пронимаем», — заявил глава Екатеринбурга.

По его словам, за пять лет необходимо привлечь из бюджетных источников порядка 30-40 млрд руб.

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