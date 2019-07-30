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В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам выросла до 21,6%
30 июль 2019 (16:20)
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней во II квартале 2019 года выросла на 0,8 п.п. до 21,6%, сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В России доля просроченных кредитов сократилась на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9%.
«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. Однако несмотря на некоторое снижение уровня просрочки в последнее время, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными, а динамика в регионах — разнонаправленной. Поэтому кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В России доля просроченных кредитов сократилась на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9%.
«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. Однако несмотря на некоторое снижение уровня просрочки в последнее время, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными, а динамика в регионах — разнонаправленной. Поэтому кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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