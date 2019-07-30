Новости дня

В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам выросла до 21,6%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней во II квартале 2019 года выросла на 0,8 п.п. до 21,6%, сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В России доля просроченных кредитов сократилась на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9%.



«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. Однако несмотря на некоторое снижение уровня просрочки в последнее время, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными, а динамика в регионах — разнонаправленной. Поэтому кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:20</span><br /><strong>В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам выросла до 21,6%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Свердловской области доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней во II квартале 2019 года выросла на 0,8 п.п. до 21,6%, сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088783-v-sverdlovskoy-oblasti-dolya-prosrochennoy-zadolzhennosti-po-potrebitelskim-kreditam-vyrosla-do-216.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: