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В Челябинске вводится ограничение на проезд большегрузов

УрБК, Челябинск, 30.07.2019. В Челябинске с 1 по 15 августа вводится ограничение на движение в дневное время большегрузных автомобилей, теперь при температуре воздуха свыше 32 градусов Цельсия они смогут заезжать на территорию города только в ночное время. Об этом сообщается на официальном портале администрации города.



«Установить временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Челябинска для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, с 1 по 15 августа 2019 года при значениях дневной температуры воздуха по прогнозным данным свыше 32 градусов Цельсия», — говорится в распоряжении врио главы города Натальи Котовой.



Ограничение коснулось транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимую нагрузку.



Отмечается, что контролировать исполнение распоряжения будут сотрудники ГИБДД. В частности, в автотранспортных предприятиях уже идут массовые проверки организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Также намечены рейды по выявлению не отвечающих требованиям безопасности автомобилей спецтехники, большегрузного и маршрутного пассажирского транспорта.

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