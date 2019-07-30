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В Свердловской области на одну вакансию приходится 4,4 резюме

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Свердловской области на одну вакансию приходится 4,4 резюме, говорится в исследовании портала HeadHunter.



«Нормальной для рынка труда считается конкуренция в 5-6 резюме на одну вакансию: как правило, в такой ситуации работодатели не испытывают дефицита специалистов, а соискатели имеют достойный выбор», — говорится в сообщении.



«Рынок труда Свердловской области выглядит стабильным: на протяжении всего первого полугодия конкуренция за рабочие места держалась примерно на одном уровне. Количество вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 25%, количество резюме — на 21%», — рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

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