Новости дня

В Свердловской области на одну вакансию приходится 4,4 резюме

30 июль 2019 (12:27)

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Свердловской области на одну вакансию приходится 4,4 резюме, говорится в исследовании портала HeadHunter.

«Нормальной для рынка труда считается конкуренция в 5-6 резюме на одну вакансию: как правило, в такой ситуации работодатели не испытывают дефицита специалистов, а соискатели имеют достойный выбор», — говорится в сообщении.

«Рынок труда Свердловской области выглядит стабильным: на протяжении всего первого полугодия конкуренция за рабочие места держалась примерно на одном уровне. Количество вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 25%, количество резюме — на 21%», — рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: