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Сервис BlaBlaCar предлагают блокировать из-за перевозчиков-нелегалов





В послании говорится, что треть автобусных перевозчиков в России работают незаконно. ООП сформировал перечень из 229 сайтов, которые торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. В список попали Туту.ру, Связной.Трэвел, Яндекс.Автобусы, BlaBlaCar, Автовокзалы.ру, OneTwoTrip.



ООП предлагает депутатам Госдумы ввести реестр таких сайтов. Тех же, кого уличат в сотрудничестве с нелегальными перевозчиками, — блокировать за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».



Инициативу рассмотрят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил УрБК, Москва, 30.07.2019. Сервис BlaBlaCar и ресурсы по бронированию автобусных билетов рискуют попасть в черный список сайтов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Письмо с таким предложением в Госдуму направило Общероссийское объединение пассажиров (ООП).В послании говорится, что треть автобусных перевозчиков в России работают незаконно. ООП сформировал перечень из 229 сайтов, которые торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. В список попали Туту.ру, Связной.Трэвел, Яндекс.Автобусы, BlaBlaCar, Автовокзалы.ру, OneTwoTrip.ООП предлагает депутатам Госдумы ввести реестр таких сайтов. Тех же, кого уличат в сотрудничестве с нелегальными перевозчиками, — блокировать за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».Инициативу рассмотрят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. В свою очередь, участники рынка предупреждают о риске монополизации отрасли и подорожании билетов.

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