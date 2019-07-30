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В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%

УрБК, Москва, 30.07.2019. В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%. Об этом говорится в отчете Росстата.



Согласно данным ведомства, уровень доходов у 20,9 млн россиян в начале текущего года оказался ниже прожиточного минимума, который установлен Минтрудом на уровне 10 тыс. 753 руб.



«В I квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения РФ или 20,9 млн человек. При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года — 10,753 тыс. руб. и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения. В I квартале 2018 года, при использовании уточненной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны или 20,4 млн человек», — говорится в сообщении.

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