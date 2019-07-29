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В России обманутым дольщикам могут предоставлять другое готовое жилье

УрБК, Москва, 29.07.2019. В отдельных случаях обманутым дольщикам могут быть предложены квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо купленных ими новостроек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.



По его словам, такой механизм пока только формируется, а для его исполнения необходимо изменение законодательства, которое станет возможным в осеннюю сессию парламента.



Такая мера станет «третьей опцией решения их проблемы, помимо завершения дома и компенсации». Зампредседателя правительства подчеркнул, что это можно будет реализовать, если у местного Фонда дольщиков будут свободные квартиры в других объектах.



Кроме того, Виталий Мутко отметил, что будет лично следить за процедурой денежной компенсации дольщикам.



«Шаблона, одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков», — сказал он.



В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что все компенсации дольщикам вместо завершения строительства будут происходить по текущей рыночной цене, но не ниже стоимости, указанной в договоре долевого участия.

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