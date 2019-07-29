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Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге наиболее кредитно-активных регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности российских регионов во II квартале 2019 года.



Всего в апреле-июне 2019 года в РФ было выдано 9,58 млн новых кредитов общим объемом 2,2 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования увеличились на 4%.



По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, где заемщики взяли 1,02 млн кредитов на сумму 412,96 млрд руб. На втором месте по объемам выдач — Санкт-Петербург и Ленинградская обл. — 422,66 тыс. кредитов на 137,89 млрд руб., замыкает тройку Краснодарский край — 359,33 тыс. кредитов на 71,03 млрд руб.



Свердловская область заняла в рейтинге четвертое место — 300,76 тыс. кредитов на 67,32 млрд руб. За год число выданных кредитов в регионе выросло на 6%, объем — на 3%.



Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Башкортостан, Татарстан, Ростовская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский АО и Самарская область.

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