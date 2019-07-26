Новости дня

Жителя Курганской области осудили за дачу взятки сотруднику Челябинской таможни в размере 320 тыс. рублей

26 июль 2019 (18:03)

УрБК, Челябинск, 26.07.2019. Курчатовский районный суд Челябинска признал жителя Курганской области виновным по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Челябинской транспортной прокуратуры.

В феврале 2019 года обвиняемый передал 320 тыс. руб. начальнику отдела Челябинской таможни за лояльное отношение при проведении таможенного контроля, выполнении иных действий, входящих в его должностные обязанности, чтобы минимизировать возможные затраты индивидуального предпринимателя из Казахстана.

Непосредственно после передачи взятки гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, назначив наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн руб.

Приговор вступил в законную силу.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: