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Жителя Курганской области осудили за дачу взятки сотруднику Челябинской таможни в размере 320 тыс. рублей
26 июль 2019 (18:03)
УрБК, Челябинск, 26.07.2019. Курчатовский районный суд Челябинска признал жителя Курганской области виновным по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Челябинской транспортной прокуратуры.
В феврале 2019 года обвиняемый передал 320 тыс. руб. начальнику отдела Челябинской таможни за лояльное отношение при проведении таможенного контроля, выполнении иных действий, входящих в его должностные обязанности, чтобы минимизировать возможные затраты индивидуального предпринимателя из Казахстана.
Непосредственно после передачи взятки гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, назначив наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн руб.
Приговор вступил в законную силу.
В феврале 2019 года обвиняемый передал 320 тыс. руб. начальнику отдела Челябинской таможни за лояльное отношение при проведении таможенного контроля, выполнении иных действий, входящих в его должностные обязанности, чтобы минимизировать возможные затраты индивидуального предпринимателя из Казахстана.
Непосредственно после передачи взятки гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, назначив наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн руб.
Приговор вступил в законную силу.
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