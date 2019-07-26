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Площадь пожара в оздоровительном комплексе «Чапаевские бани» составила 300 кв. метров
26 июль 2019 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Екатеринбурге в 16.26 по местному времени пожарные ликвидировали открытое горение на территории оздоровительного комплекса «Чапаевские бани».
В результате пожара огнем повреждены одна двухэтажная баня и рядом расположенные надворные постройки на общей площади 300 кв. м.
«Перехода огня на рядом стоящие бани пожарные не допустили, для их защиты огнеборцы поливали строения водой. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре по адресу ул. МОПРа, 1 поступило в 14.39 по местному времени.
В результате пожара огнем повреждены одна двухэтажная баня и рядом расположенные надворные постройки на общей площади 300 кв. м.
«Перехода огня на рядом стоящие бани пожарные не допустили, для их защиты огнеборцы поливали строения водой. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре по адресу ул. МОПРа, 1 поступило в 14.39 по местному времени.
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