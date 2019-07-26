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В Екатеринбурге на 10 дней закроют движение трамваев по улице Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей с 23.00 28 июля до 06.00 8 августа закрывается движение трамваев по улице Куйбышева от остановки «Цирк» до остановки «Дом Художника» в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».



Схема проезда трамваев изменится следующим образом:



№ 4 и 14: Дворец Спорта — Радищева — 8 Марта — Керамическая.



№ 9: Керамическая — Титова — 8 Марта — Южное депо.



№ 10: ЦПКиО — Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Техническая — Семь Ключей.



№ 21: ЦПКиО — Луначарского — Ленина — Московская — Белореченская — Викулова — ВИЗ.



№ 25: Эльмаш — Старых большевиков — Фронтовых бригад — Космонавтов — Луначарского — гостиница «Исеть» // Фрезеровщиков — Старых большевиков — Фронтовых бригад — Космонавтов — Луначарского — гостиница «Исеть».



№ 32 и 33 будут закрыты.

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