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За три года почти в два раза увеличилось число россиян, считающих размер платы за ЖКХ неподъемным
26 июль 2019 (13:09)
УрБК, Москва, 26.07.2019. За три последних года число россиян, считающих размер платы за ЖКХ очень высоким и неподъемным, увеличилось почти в два раза. Если в 2016 году так считали 12% граждан, то в 2019 году этот показатель вырос до 23%. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир» по результатам проведенного компанией опроса.
Также 27% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы размеры платежей были меньше, несмотря на их доступность. В 2016 году так считали 33% россиян. Размеры платежей являются высокими для 42% опрошенных, что ниже, чем в 2016 году (тогда так ответили 49% респондентов).
Кроме того, отмечается, что за три года с 6% до 8% увеличилось число россиян, для которых размеры платежей являются доступными, чтобы без проблем их оплачивать.
При этом 76% опрошенных охарактеризовали систему ЖКХ своего района как хорошую, с 2013 года это значение выросло на 7%. Высшую оценку («очень хорошо») поставили 5% россиян, тогда как в 2016 году — 2%. Количество негативных оценок уменьшилось — с 21% в 2013 году до 15% в этом. Критически оценивают систему ЖКХ своего района 4% россиян (в 2016 году — 13%).
Говоря о неприятностях и беспокойствах в системе, респонденты упоминают качество услуг персонала (21%), состояние водопровода (15%), отопления (10%), канализации (9%) и электросетей (8%).
Также 27% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы размеры платежей были меньше, несмотря на их доступность. В 2016 году так считали 33% россиян. Размеры платежей являются высокими для 42% опрошенных, что ниже, чем в 2016 году (тогда так ответили 49% респондентов).
Кроме того, отмечается, что за три года с 6% до 8% увеличилось число россиян, для которых размеры платежей являются доступными, чтобы без проблем их оплачивать.
При этом 76% опрошенных охарактеризовали систему ЖКХ своего района как хорошую, с 2013 года это значение выросло на 7%. Высшую оценку («очень хорошо») поставили 5% россиян, тогда как в 2016 году — 2%. Количество негативных оценок уменьшилось — с 21% в 2013 году до 15% в этом. Критически оценивают систему ЖКХ своего района 4% россиян (в 2016 году — 13%).
Говоря о неприятностях и беспокойствах в системе, респонденты упоминают качество услуг персонала (21%), состояние водопровода (15%), отопления (10%), канализации (9%) и электросетей (8%).
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