Новости дня

За три года почти в два раза увеличилось число россиян, считающих размер платы за ЖКХ неподъемным

УрБК, Москва, 26.07.2019. За три последних года число россиян, считающих размер платы за ЖКХ очень высоким и неподъемным, увеличилось почти в два раза. Если в 2016 году так считали 12% граждан, то в 2019 году этот показатель вырос до 23%. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир» по результатам проведенного компанией опроса.



Также 27% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы размеры платежей были меньше, несмотря на их доступность. В 2016 году так считали 33% россиян. Размеры платежей являются высокими для 42% опрошенных, что ниже, чем в 2016 году (тогда так ответили 49% респондентов).



Кроме того, отмечается, что за три года с 6% до 8% увеличилось число россиян, для которых размеры платежей являются доступными, чтобы без проблем их оплачивать.



При этом 76% опрошенных охарактеризовали систему ЖКХ своего района как хорошую, с 2013 года это значение выросло на 7%. Высшую оценку («очень хорошо») поставили 5% россиян, тогда как в 2016 году — 2%. Количество негативных оценок уменьшилось — с 21% в 2013 году до 15% в этом. Критически оценивают систему ЖКХ своего района 4% россиян (в 2016 году — 13%).



Говоря о неприятностях и беспокойствах в системе, респонденты упоминают качество услуг персонала (21%), состояние водопровода (15%), отопления (10%), канализации (9%) и электросетей (8%).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:09</span><br /><strong>За три года почти в два раза увеличилось число россиян, считающих размер платы за ЖКХ неподъемным</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 26.07.2019. За три последних года число россиян, считающих размер платы за ЖКХ очень высоким и неподъемным, увеличилось почти в два раза. Если в 2016 году так считали 12% граждан, то в 2019 году этот показатель вырос до 23%. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир» по результатам проведенного компанией опроса. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088707-za-tri-goda-pochti-v-dva-raza-uvelichilos-chislo-rossiyan-schitayuschih-razmer-platy-za-zhkh-nepodemnym.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: