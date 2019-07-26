Новости дня
Обязательное применение новых типов автомобильных и мотоциклетных номеров в РФ отложили на год
26 июль 2019 (12:05)
УрБК, Москва, 26.07.2019. Обязательное применение ГОСТа с новыми типами автомобильных и мотоциклетных номеров после обращений ГИБДД и Минсельхоза отложено. Выдача гражданам и предприятиям старых номеров продолжится еще год, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно приказу Росстандарта №423-СТ от 23 июля, с 4 августа 2019 года продолжит действовать ГОСТ Р 50577 1993 года «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Планировалось, что он будет отменен, а на смену придет новый ГОСТ Р 50577 2018 года.
Но на складах ведомств скопилось много неиспользованных госзнаков, которые пришлось бы списать в утиль. Только в ГИБДД запас составляет примерно 100 тыс. номеров. Гостехнадзор, регистрирующий трактора, комбайны и другую технику, также заявил о скоплении неиспользованных госзнаков.
Теперь оба стандарта смогут применяться одновременно (это допускает приказ Росстандарта). Таким образом, желающие иметь госзнаки нового образца все же смогут заказать их у частных фирм.
Отмечается, что за год запас будет исчерпан, и с 4 августа 2020 года Госавтоинспекция и другие органы полностью начнут работать по новому стандарту.
Принятое решение вызвало возмущение производителей, которые уже закупили оборудование для промышленной печати номеров и рассчитывали на госзакупки МВД, отмечает издание.
Согласно приказу Росстандарта №423-СТ от 23 июля, с 4 августа 2019 года продолжит действовать ГОСТ Р 50577 1993 года «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Планировалось, что он будет отменен, а на смену придет новый ГОСТ Р 50577 2018 года.
Но на складах ведомств скопилось много неиспользованных госзнаков, которые пришлось бы списать в утиль. Только в ГИБДД запас составляет примерно 100 тыс. номеров. Гостехнадзор, регистрирующий трактора, комбайны и другую технику, также заявил о скоплении неиспользованных госзнаков.
Теперь оба стандарта смогут применяться одновременно (это допускает приказ Росстандарта). Таким образом, желающие иметь госзнаки нового образца все же смогут заказать их у частных фирм.
Отмечается, что за год запас будет исчерпан, и с 4 августа 2020 года Госавтоинспекция и другие органы полностью начнут работать по новому стандарту.
Принятое решение вызвало возмущение производителей, которые уже закупили оборудование для промышленной печати номеров и рассчитывали на госзакупки МВД, отмечает издание.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России изменится порядок изготовления автомобильных номеров
- В России с 1 мая начнут устанавливать уменьшенные дорожные знаки
- В России отменят госпошлину за выдачу автомобильных номеров
- В России готовится реформа ГОСТов для автомобильных и мотоциклетных номеров
- Дефицит автомобильных номеров в Свердловской области может продлиться до конца октября 2010 года