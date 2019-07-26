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Обязательное применение новых типов автомобильных и мотоциклетных номеров в РФ отложили на год

УрБК, Москва, 26.07.2019. Обязательное применение ГОСТа с новыми типами автомобильных и мотоциклетных номеров после обращений ГИБДД и Минсельхоза отложено. Выдача гражданам и предприятиям старых номеров продолжится еще год, сообщает «Коммерсантъ».



Согласно приказу Росстандарта №423-СТ от 23 июля, с 4 августа 2019 года продолжит действовать ГОСТ Р 50577 1993 года «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Планировалось, что он будет отменен, а на смену придет новый ГОСТ Р 50577 2018 года.



Но на складах ведомств скопилось много неиспользованных госзнаков, которые пришлось бы списать в утиль. Только в ГИБДД запас составляет примерно 100 тыс. номеров. Гостехнадзор, регистрирующий трактора, комбайны и другую технику, также заявил о скоплении неиспользованных госзнаков.



Теперь оба стандарта смогут применяться одновременно (это допускает приказ Росстандарта). Таким образом, желающие иметь госзнаки нового образца все же смогут заказать их у частных фирм.



Отмечается, что за год запас будет исчерпан, и с 4 августа 2020 года Госавтоинспекция и другие органы полностью начнут работать по новому стандарту.



Принятое решение вызвало возмущение производителей, которые уже закупили оборудование для промышленной печати номеров и рассчитывали на госзакупки МВД, отмечает издание.

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