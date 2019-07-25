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Госдума приняла закон о продлении до 2022 года в России «дачной амнистии»
25 июль 2019 (17:45)
УрБК, Москва, 25.07.2019. Госдума приняла в третьем чтении поправки, предусматривающие продление до 1 марта 2022 года срока бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности (в том числе земель общего пользования), сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.
По действующему законодательству эти нормы должны были окончить действие 31 декабря 2020 года.
Кроме того, согласно документу, восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года возможность граждан в упрощенном порядке оформить права собственности на дачную недвижимость.
«Также законом регулируется и целый ряд других вопросов. Так, бессрочной становится норма о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. Эта норма касается земельных участков, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и жилищного строительства, и расположенных на них объектов недвижимости», — говорится в сообщении.
Напомним, что «дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет с 1 сентября 2006 года.
По действующему законодательству эти нормы должны были окончить действие 31 декабря 2020 года.
Кроме того, согласно документу, восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года возможность граждан в упрощенном порядке оформить права собственности на дачную недвижимость.
«Также законом регулируется и целый ряд других вопросов. Так, бессрочной становится норма о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. Эта норма касается земельных участков, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и жилищного строительства, и расположенных на них объектов недвижимости», — говорится в сообщении.
Напомним, что «дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет с 1 сентября 2006 года.
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