Важно

В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%

В России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков в I полугодии 2019 года, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



При этом средний размер нового ипотечного кредита увеличился на 12% — с 1,98 млн руб. в I полугодии 2018 года до 2,21 млн руб. в аналогичном периоде этого года.



Также отмечается, что объемы кредитования сократились на 10%: в I полугодии 2019 года было выдано 497,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,1 трлн руб., а за аналогичный период прошлого года — 615,4 тыс. кредитов на 1,2 трлн руб.



Одной из причин сокращения ипотечного портфеля могло стать уменьшение реальных доходов населения, считают в ОКБ.



«Мы видим сокращение доли одобренных заявок по ипотеке: с 78% в I полугодии 2018 до 66% в I полугодии 2019 года. Также на динамику объемов ипотечного кредитования мог повлиять рост ставок в конце прошлого года», — отмечают эксперты ОКБ.



Уточняется, что в июне количество новых ипотечных кредитов также показало отрицательную динамику и снизилось на 28% по сравнению с показателями этого месяца в прошлом году. В июне 2019 года было выдано 80,86 тыс. ипотечных кредитов на 179,71 млрд руб., годом ранее — 112,2 тыс. кредитов на 227,2 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита в июне увеличился с 2,03 до 2,22 млн руб. (на 10%).



В исследовании учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ. В базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:08</span><br /><strong>В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков в I полугодии 2019 года, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088683-v-rossii-chislo-vydannyh-ipotechnyh-kreditov-v-i-polugodii-snizilos-na-19.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: