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Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» вложит в строительство детской площадки 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» вложит 2 млн руб. в строительство детской площадки в поселке Фабрика, сообщает пресс-служба компании.



«Пространство площадью более 625 кв. м. будет оборудовано возле домов 2а и 4а на улице Энергетиков в самом населенном районе местного поселка Фабрика, окруженном многоквартирными домами», — говорится в сообщении.



Как отмечают представители «ФОРЭС», новую площадку планируется оснастить детскими спортивными и игровыми комплексами, каруселью, турниками и додекаэдрами, садово-парковыми скамейками, песочным двориком и двумя качалками — «Вертолет» и «Квадроцикл». Покрытая песком территория будет окружена зеленым газоном и ограждена, к ней также сделают два пешеходных перехода.



Смонтировать площадку планируется в августе. Оборудование уже закуплено и скоро будет отправлено из Санкт-Петербурга.

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