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Госдума разрешила россиянам не отчитываться о движении средств на зарубежных счетах

УрБК, Москва, 24.07.2019. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает россиянам не представлять в налоговые органы отчет о движении средств по зарубежным вкладам. Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.



Из документа следует, что граждане РФ могут не отчитываться перед ФНС за счета, открытые в банках, расположенных на территории Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эта мера будет действовать в том случае, если общая сумма движений по счету за год (либо остаток на счете) не превышают 600 тыс. руб.



Отметим, что согласно действующему законодательству, от предоставления отчетов в ФНС о движениях по зарубежному счету освобождены только граждане РФ, которые проживают за пределами страны более 183 дней в году.



Соответственно страны должны заключить с Россией соглашение об автоматическом обмене информацией, отмечает «Интерфакс». Сейчас ФНС России осуществляет обмен информацией с 75 странами. Среди них: Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Греция, Индия, Испания, Италия, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Лихтенштейн и Франция, Чехия, Англия, Польша.

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