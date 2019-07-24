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В аэропорту Кольцово пассажир пытался провезти более 350 деталей для сотовых телефонов

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Пассажир рейса Баку — Екатеринбург пытался провезти через Кольцовскую таможню 358 комплектующих, а также инструментов для сборки и ремонта телефонов. Вес багажа составил 11,6 кг. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Мужчина рассказал, что везет детали в Россию, чтобы открыть мастерскую по ремонту сотовых телефонов. Однако о том, что их необходимо декларировать, он не знал.



«Исходя из количества и назначения товара, мы видим, что это не для личного пользования. А товар для коммерческих целей подлежит обязательному декларированию. Это необходимо помнить всем, кто собирается открыть бизнес, а также ввозить или вывозить товар за границу», — объяснил Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский).



В отношении гражданина Азербайджана возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости всего товара.

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