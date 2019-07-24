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На ММК отметили десятилетний юбилей толстолистового стана 5000
24 июль 2019 (16:25)
УрБК, Магнитогорск, 24.07.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) отметили десятилетний юбилей толстолистового стана 5000. С начала своей работы агрегат произвел свыше 10 млн т горячего проката, сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
Напомним, что в торжественной церемонии ввода агрегата в эксплуатацию принимал участие президент РФ Владимир Путин.
Он дал высокую оценку этому стану, ставшему одним из крупнейших инвестиционных проектов ММК последних десятилетий и ориентированному в первую очередь на потребности российского нефтегазового комплекса.
«Я хотел бы поздравить Магнитку — собственников, акционеров, трудовой коллектив, специалистов, которые сделали еще один серьезный, мощный, я бы сказал, красивый шаг в развитии производства. Такие комплексы, как стан 5000, в мире можно вообще по пальцам пересчитать. А комплексов такого высокого технологического уровня, наверное, в мире просто нет», — заявил В. Путин.
Стан 5000 — ключевой элемент комплекса ММК по производству толстолистового проката, включающего собственно стан 5000, комплекс внепечной обработки и МНЛЗ № 6. Контракт с немецким машиностроительным концерном SMS-DEMAG на поставку оборудования для стана Магнитогорский металлургический комбинат заключил в ноябре 2006 года. Стан выпускает высокорентабельный толстолистовой прокат шириной до 4850 мм с категорией прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. Производительность стана 5000 составляет около 1,5 млн т в год.
«Сегодня этот агрегат, построенный по самым современным технологиям мирового машиностроения, выпускает качественную и конкурентоспособную продукцию, востребованную при реализации крупнейших инфраструктурных проектов российского ТЭК, строительстве судов различных классов, в мостостроении и других отраслях», —сообщили в пресс-службе ММК.
Напомним, что в торжественной церемонии ввода агрегата в эксплуатацию принимал участие президент РФ Владимир Путин.
Он дал высокую оценку этому стану, ставшему одним из крупнейших инвестиционных проектов ММК последних десятилетий и ориентированному в первую очередь на потребности российского нефтегазового комплекса.
«Я хотел бы поздравить Магнитку — собственников, акционеров, трудовой коллектив, специалистов, которые сделали еще один серьезный, мощный, я бы сказал, красивый шаг в развитии производства. Такие комплексы, как стан 5000, в мире можно вообще по пальцам пересчитать. А комплексов такого высокого технологического уровня, наверное, в мире просто нет», — заявил В. Путин.
Стан 5000 — ключевой элемент комплекса ММК по производству толстолистового проката, включающего собственно стан 5000, комплекс внепечной обработки и МНЛЗ № 6. Контракт с немецким машиностроительным концерном SMS-DEMAG на поставку оборудования для стана Магнитогорский металлургический комбинат заключил в ноябре 2006 года. Стан выпускает высокорентабельный толстолистовой прокат шириной до 4850 мм с категорией прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. Производительность стана 5000 составляет около 1,5 млн т в год.
«Сегодня этот агрегат, построенный по самым современным технологиям мирового машиностроения, выпускает качественную и конкурентоспособную продукцию, востребованную при реализации крупнейших инфраструктурных проектов российского ТЭК, строительстве судов различных классов, в мостостроении и других отраслях», —сообщили в пресс-службе ММК.
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