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Госдума приняла закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья

24 июль 2019 (16:01)

УрБК, Москва, 24.07.2019. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребительские кредиты физическим лицам под залог жилья. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, недопустимо, когда человек теряет свое единственное жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита. Закон позволит пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства.

Также закон предусматривает установление требования к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн руб., вместо действующих 10 тыс. руб. Это увеличение будет поэтапным по 1 млн руб. в год — до 2024 года.

Для всех видов микрофинансовых организаций вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов. Для этого они смогут обратиться к кредитным организациям или же провести процедуру посредством государственных информационных систем.

«Это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных», — сказал Вячеслав Володин.

Для того чтобы не допустить на финрынок недобросовестных участников и исключить доступ недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями, предлагается ужесточить требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев таких компаний по аналогии с существующими требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых компаний.

Также закон расширяет регулятивные функции Банка России в отношении микрофинансовых организаций.

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