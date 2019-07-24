Новости дня

Госдума приняла закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья

УрБК, Москва, 24.07.2019. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребительские кредиты физическим лицам под залог жилья. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.



По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, недопустимо, когда человек теряет свое единственное жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита. Закон позволит пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства.



Также закон предусматривает установление требования к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн руб., вместо действующих 10 тыс. руб. Это увеличение будет поэтапным по 1 млн руб. в год — до 2024 года.



Для всех видов микрофинансовых организаций вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов. Для этого они смогут обратиться к кредитным организациям или же провести процедуру посредством государственных информационных систем.



«Это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных», — сказал Вячеслав Володин.



Для того чтобы не допустить на финрынок недобросовестных участников и исключить доступ недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями, предлагается ужесточить требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев таких компаний по аналогии с существующими требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрофинансовых компаний.



Также закон расширяет регулятивные функции Банка России в отношении микрофинансовых организаций.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:01</span><br /><strong>Госдума приняла закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 24.07.2019. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребительские кредиты физическим лицам под залог жилья. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088652-gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-vydavat-mikrozaymy-pod-zalog-zhilya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: