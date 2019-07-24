Новости дня
В здании правительства Свердловской области сдадут в аренду нежилое помещение
24 июль 2019 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление зданиями правительства Свердловской области» планирует провести аукцион на право заключения договора аренды части нежилого помещения общей площадью 14 кв. м.
Как следует из информации управления, данное помещение расположено на втором этаже административного здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1. Именно здесь находится здание правительства Свердловской области.
Начальная минимальная цена аукциона (ежемесячная арендная плата) без учета НДС и стоимости коммунальных услуг составит 8 тыс. 635 руб. 20 коп.
Как следует из информации управления, данное помещение расположено на втором этаже административного здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1. Именно здесь находится здание правительства Свердловской области.
Начальная минимальная цена аукциона (ежемесячная арендная плата) без учета НДС и стоимости коммунальных услуг составит 8 тыс. 635 руб. 20 коп.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге выставлено на торги пять земельных участков для коммерческих целей
- Выставлено на торги имущество ФГУП «Исток» общей стоимостью свыше 100 млн рублей
- В Екатеринбурге за 29 млн рублей выставлено на торги помещение компании «Маяк Урала»
- Режевскую типографию выставили на торги за 72,7 млн рублей
- Фонд имущества Свердловской области выставил на аукцион несколько земельных участков в Екатеринбурге