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В здании правительства Свердловской области сдадут в аренду нежилое помещение

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление зданиями правительства Свердловской области» планирует провести аукцион на право заключения договора аренды части нежилого помещения общей площадью 14 кв. м.



Как следует из информации управления, данное помещение расположено на втором этаже административного здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1. Именно здесь находится здание правительства Свердловской области.



Начальная минимальная цена аукциона (ежемесячная арендная плата) без учета НДС и стоимости коммунальных услуг составит 8 тыс. 635 руб. 20 коп.

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