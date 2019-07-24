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Минфин планирует в два раза повысить таможенный сбор за посылки из-за рубежа





Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.



Сейчас размер ставки составляет 250 руб., а может достигнуть уровня 500 руб.



«При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в РФ физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 руб.», — говорится в



Исключения составляют автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов.



«Реализация проекта постановления будет произведена за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете, и не потребует дополнительного финансирования», — отмечается в пояснительной записке к проекту.



Постановление может вступить в силу с 1 января 2020 года. УрБК, Москва, 24.07.2019. Минфин РФ предложил со следующего года вдвое повысить ставку сбора за таможенные операции при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования.Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.Сейчас размер ставки составляет 250 руб., а может достигнуть уровня 500 руб.«При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в РФ физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 руб.», — говорится в документе Исключения составляют автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов.«Реализация проекта постановления будет произведена за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете, и не потребует дополнительного финансирования», — отмечается в пояснительной записке к проекту.Постановление может вступить в силу с 1 января 2020 года.

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