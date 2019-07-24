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В Екатеринбурге будут судить директора строительной компании за уклонение от уплаты налогов в размере 73 млн рублей
24 июль 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, подозревающегося в уклонении от уплаты налогов в размере 73 млн руб., сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
Двадцатидевятилетнему предпринимателю инкриминируют часть 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
По данным следствия, гендиректор, который также являлся единственным учредителем бизнес-структуры в сфере строительства (общества с ограниченной ответственностью), умышленно уклонялся от налогов, завышая налоговые вычеты в 2013-2015 годах. Таким образом, он искусственно занижал сумму налоговых сборов, подлежащих выплате в бюджет по налогу на добавленную стоимость. Также он оформлял фиктивные договоры об оказании услуг компании и списывал средства на затраты предприятия.
Отмечается, что обвиняемый свою вину признал в полном объеме, частично возместив ущерб.
Двадцатидевятилетнему предпринимателю инкриминируют часть 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
По данным следствия, гендиректор, который также являлся единственным учредителем бизнес-структуры в сфере строительства (общества с ограниченной ответственностью), умышленно уклонялся от налогов, завышая налоговые вычеты в 2013-2015 годах. Таким образом, он искусственно занижал сумму налоговых сборов, подлежащих выплате в бюджет по налогу на добавленную стоимость. Также он оформлял фиктивные договоры об оказании услуг компании и списывал средства на затраты предприятия.
Отмечается, что обвиняемый свою вину признал в полном объеме, частично возместив ущерб.
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