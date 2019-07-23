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В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу об ограблении консула-атташе генконсульства ФРГ

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу об ограблении консула-атташе генконсульства ФРГ. Об этом УрБК сообщил официальный представитель Октябрьского районного суда.



25 октября 2018 года немецкое консульство переехало из «Атриум Палас Отеля» в новый офис в БЦ «Высоцкий». Обвиняемый, Виктор Логачев, вместе с сообщником ждал консула у входа в здание. Третий злоумышленник находился за рулем белой Mazda СХ-5. Виктор Логачев вырвал из рук консула-атташе сумку, в которой было порядка 2 млн руб., и уехал на автомобиле сообщника.



Суд признал Виктора Логачева виновным по статье 161 УК РФ «Грабеж» и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:19</span><br /><strong>В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу об ограблении консула-атташе генконсульства ФРГ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу об ограблении консула-атташе генконсульства ФРГ. Об этом УрБК сообщил официальный представитель Октябрьского районного суда. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088624-v-ekaterinburge-vynesli-prigovor-po-ugolovnomu-delu-ob-ograblenii-konsula-attashe-genkonsulstva-frg.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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