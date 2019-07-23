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В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу об ограблении консула-атташе генконсульства ФРГ
23 июль 2019 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу об ограблении консула-атташе генконсульства ФРГ. Об этом УрБК сообщил официальный представитель Октябрьского районного суда.
25 октября 2018 года немецкое консульство переехало из «Атриум Палас Отеля» в новый офис в БЦ «Высоцкий». Обвиняемый, Виктор Логачев, вместе с сообщником ждал консула у входа в здание. Третий злоумышленник находился за рулем белой Mazda СХ-5. Виктор Логачев вырвал из рук консула-атташе сумку, в которой было порядка 2 млн руб., и уехал на автомобиле сообщника.
Суд признал Виктора Логачева виновным по статье 161 УК РФ «Грабеж» и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
25 октября 2018 года немецкое консульство переехало из «Атриум Палас Отеля» в новый офис в БЦ «Высоцкий». Обвиняемый, Виктор Логачев, вместе с сообщником ждал консула у входа в здание. Третий злоумышленник находился за рулем белой Mazda СХ-5. Виктор Логачев вырвал из рук консула-атташе сумку, в которой было порядка 2 млн руб., и уехал на автомобиле сообщника.
Суд признал Виктора Логачева виновным по статье 161 УК РФ «Грабеж» и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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