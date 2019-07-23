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Генконсул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покидает свой пост

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. У генерального консула Китая в Екатеринбурге Гэн Липин завершается срок работы: она покидает свой пост после почти трех лет службы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



На последней рабочей встрече с губернатором региона Евгением Куйвашевым дипломат отметила профессиональный уровень межрегионального диалога, который сложился у Свердловской области с Китаем, и подчеркнула свое теплое отношение к Среднему Уралу.



«Мне было очень комфортно и интересно работать здесь. У меня были прекрасные коллеги. Я глубоко убеждена в том, что совместные проекты принесли нашим странам пользу и открыли новые перспективы, в том числе и в сфере создания «Умного региона». Где бы я теперь ни работала, я всегда буду верным сторонником и другом Свердловской области», — сказала Гэн Липин.



Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. Гэн Липин работала там с ноября 2016 года.

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